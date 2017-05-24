Песков: никаких решений о замещении легионеров в российском спорте в Кремле не обсуждалось

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Конкретных решений об импортозамещении в российском спорте на заседании президентского Совета по развитию физкультуры и спорта принято не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся накануне обсуждение проблемы воспитания российских спортсменов в противовес приглашению легионеров.

"Президент согласился с тем, что проблема есть, и речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать; о конкретных решениях речь не шла", - сказал он.

Накануне в ходе заседания Совета при президенте РФ по спорту глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе

Песков поправил журналиста, предположившего, что Путин поддержал эту идею. "Это неверное понимание", - сказал он. "Действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов - это затратно и по времени, и по деньгам, и по тренерским ресурсам, и зачастую легче решить вопрос путем покупки легионеров", - пояснил пресс-секретарь. Однако, как он отметил, речь шла о том, чтобы проработать этот вопрос.