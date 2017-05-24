Песков: никаких решений о замещении легионеров в российском спорте в Кремле не обсуждалось

Как помор возродил День славянской письменности в РоссииАрктика сегодня 24 мая, 13:51
Песков: никаких решений о замещении легионеров в российском спорте в Кремле не обсуждалосьСпорт 24 мая, 13:50
ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в 2017 годуПолитика 24 мая, 13:44
Патриарх Кирилл и Ольга Голодец дали старт Дню славянской письменности и культурыОбщество 24 мая, 13:44
Что Дональд Трамп говорил о НАТО. ДосьеБиографии и справки 24 мая, 13:44
"Калашников" опроверг сведения о возможной передаче концерну "Уралвагонзавода"Экономика и бизнес 24 мая, 13:41
Группа российских болельщиков поддержит "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 13:38
Глава британского МВД раздражена утечкой информации о личности террориста в МанчестереМеждународная панорама 24 мая, 13:38
Соглашение о сокращении добычи нефти может быть продлено на 12 месяцевЭкономика и бизнес 24 мая, 13:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Конкретных решений об импортозамещении в российском спорте на заседании президентского Совета по развитию физкультуры и спорта принято не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся накануне обсуждение проблемы воспитания российских спортсменов в противовес приглашению легионеров.
"Президент согласился с тем, что проблема есть, и речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать; о конкретных решениях речь не шла", - сказал он.
Накануне в ходе заседания Совета при президенте РФ по спорту глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе
Песков поправил журналиста, предположившего, что Путин поддержал эту идею. "Это неверное понимание", - сказал он. "Действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов - это затратно и по времени, и по деньгам, и по тренерским ресурсам, и зачастую легче решить вопрос путем покупки легионеров", - пояснил пресс-секретарь. Однако, как он отметил, речь шла о том, чтобы проработать этот вопрос.