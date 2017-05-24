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Статую волка Забиваки установят возле "Казань-Арены" к Кубку конфедераций

Спорт
24 мая, 14:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, мая. /ТАСС

Статуя откроется 18 июня

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Забивака

Забивака

© FIFA/Getty Images/

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Статуя волка Забиваки - талисмана чемпиона мира по футболу 2018 года будет установлена рядом со стадионом "Казань-Арена" к Кубку конфедераций. Об этом во время брифинга сообщил журналистам министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

"Планируется установка фигуры Забиваки на подъезде к стадиону "Казань-Арена", статуя откроется 18 июня. Это будет некая скульптура, конструкция из сплавов нескольких материалов. Чуть выше человеческого роста", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, также в Казани создадут новую композицию - цветочную стену, посвященную Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 у стадиона "Казань-Арена". Длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м, композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной. Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.

Специально к Кубку конфедераций в Казани пустят дополнительные автобусы, которые будут работать в усиленном режиме. 1 июня заработает сайт, где будет доступна вся информация о перекрытии дорог во время матчей. Сейчас проходит последний этап продажи билетов. По словам Леонова, спрос на них высокий, особой популярностью пользуются полуфинальный матч и игра между сборными России и Мексики.

Стадион "Казань-Арена" примет четыре матча Кубка конфедераций: встречи группового этапа Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (22 июня) и Мексика - Россия (24 июня), а также один из полуфиналов (28 июня). Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. Помимо "Казань-Арены", игры турнира пройдут на "Спартаке" в Москве, стадионе "Санкт-Петербург" и "Фиште" в Сочи. Со 2 июня все четыре стадиона перейдут в распоряжение Международной федерации футбола (ФИФА).

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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