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Мутко: государство ни в коей мере не будет заниматься вопросом телеправ ЧМ-2018

Спорт
24 мая, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Вице-премьер рассказал, что, скорее всего, сейчас будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а дальше - по чемпионату мира

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государство ни в коем случае не будет заниматься вопросом покупки прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира - 2018. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Краснодар, где, в частности, совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и Мутко побывал в академии футбольного клуба "Краснодар".

"Это (приобретение телеправ) не предмет переговоров государства. Телевизионные права - это собственность ФИФА, они их реализуют, мы высказали озабоченность, и высказал Инфантино. Был широкий спектр обсуждения: и подготовка (к турнирам), реализация билетов, и телевизионные права, и готовность инфраструктуры. Но государство этим вопросом (приобретения телеправ) ни в коей мере заниматься не будет", - сказал Мутко.

"Определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет. У нас же после встреч с президентом нерешенных вопросов не остается никогда. Поэтому подождите немножко, думаю, что, скорее всего, сейчас будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уж дальше - по чемпионату мира", - отметил вице-премьер РФ.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. В апреле Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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