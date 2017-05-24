Сорокин: представительство в совете ФИФА крайне важно для России

Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 15:30
Лондонский ФК "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в МанчестереСпорт 24 мая, 15:27
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейскогоПроисшествия 24 мая, 15:22
Грузооборот группы НМТП в январе-апреле вырос на 1,4%, до 50,6 млн тТранспорт 24 мая, 15:18
Конгресс ФИФА в 2018 году может пройти в Государственном кремлевском дворцеСпорт 24 мая, 15:16
Виновные в гибели людей при падении строительного крана в Омске получили реальные срокиПроисшествия 24 мая, 15:10
Путин посетит 25 мая московский Сретенский монастырьОбщество 24 мая, 15:10
Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спортеСпорт 24 мая, 14:58
Гильдия театральных режиссеров РФ поддержала Кирилла СеребренниковаКультура 24 мая, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Представительство России в совете Международной федерации футбола (ФИФА) крайне важно для страны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитет "Россия-2018" Алексей Сорокин.
В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил ТАСС, что РФС выдвинет кандидатуру Сорокина в совет ФИФА. В марте стало известно, что кандидатура Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.
"Крайне важно наше представительство в совете ФИФА. Россия принимает два больших турнира ФИФА. Традиционно у России было место в исполкоме, а ныне совете ФИФА, поэтому его сохранение крайне важно для нашей страны. Поскольку РФС счел возможным выдвинуть мою кандидатуру, я воспринимаю это как большую ответственность", - сказал Сорокин.
Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, довыборы пройдут на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Швейцарии.