Сорокин: представительство в совете ФИФА крайне важно для России

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Представительство России в совете Международной федерации футбола (ФИФА) крайне важно для страны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитет "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил ТАСС, что РФС выдвинет кандидатуру Сорокина в совет ФИФА. В марте стало известно, что кандидатура Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

"Крайне важно наше представительство в совете ФИФА. Россия принимает два больших турнира ФИФА. Традиционно у России было место в исполкоме, а ныне совете ФИФА, поэтому его сохранение крайне важно для нашей страны. Поскольку РФС счел возможным выдвинуть мою кандидатуру, я воспринимаю это как большую ответственность", - сказал Сорокин.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, довыборы пройдут на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Швейцарии.