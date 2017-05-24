Ремонт площади Куйбышева начался в Самаре в рамках подготовки к ЧМ-2018

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подготовительные работы перед капитальным ремонтом площади имени Куйбышева, которая во время чемпионата мира по футболу 2018 года примет фестиваль болельщиков ФИФА, начались в Самаре. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как сообщается, к концу рабочей недели на площади появится техника, а полномасштабные работы начнутся 30 мая. Завершение ремонта планируется 30 октября.

Площадь Куйбышева является самой большой площадью в России и способна вместить 35 тысяч человек. Она расположена в центре города, напротив театра оперы и балета.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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