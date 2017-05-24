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Акватории городов - участников Кубка конфедераций будут частично закрыты на четыре дня

Спорт
24 мая, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что они будут закрыты на месяц

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение судов в акваториях городов, принимающих матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, на время проведения турнира будет частично запрещено только на четыре дня, а не на месяц, как сообщалось ранее. Об этом говорится в ответе Министерства транспорта РФ на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

Боярский в апреле обратился к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой оценить целесообразность введения запрета ведомством на передвижение и стоянку маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов в акватории Санкт-Петербурга в период с 1 июня по 4 июля 2017 года. Его запрос последовал после публикации ведомством планов более чем на месяц изменить маршруты движения водного транспорта и режим его стоянок в соответствии с мерами, необходимыми для безопасного проведения Кубка конфедераций.

К поступившему ответу Минтранса на депутатский запрос прилагается проект приказа ведомства, в котором прописано, что в городах проведения Кубка конфедераций запрет на плавание судов будет установлен только на четыре дня. При этом отмечается, что он будет согласован с межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период соревнований.

Так, движение судов будет ограничено 19, 21, 25 и 29 июня с 12:00 до 24:00 местного времени в акватории Черного моря, прилегающей к городу Сочи, ограниченной дугой окружности радиусом 10 км с центром, расположенным на стадионе "Фишт"; в Санкт-Петербурге - 17, 22, 24 июня и 2 июля с 12:00 до 24:00 местного времени в акватории, прилегающей к Крестовскому острову. В Казани ограничение введут 18, 22, 24 и 28 июня с 12:00 до 24:00 местного времени в акватории реки Казанки от железнодорожного моста до моста Миллениум, а в Москве - 18, 21, 25 июня и 2 июля в акватории реки Москвы от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в акватории Канала имени Москвы от реки Москвы до Сходненского канала.

"Из ответа министра транспорта Максима Соколова можно сделать вывод о том, что даже по самым острым темам власть готова к диалогу", - заявил ТАСС Боярский. Он отметил, что закрытие каналов и рек, в частности в Санкт-Петербурге, для плавания судов более чем на месяц "для сезонного бизнеса, туристов и просто обычных петербуржцев недопустимо и могло бы повлечь за собой самые негативные последствия".

"В ответном письме министра на мой депутатский запрос говорится только о четырех днях, в которые будут закрыты акватории, прилегающие к Крестовскому острову, месту непосредственного проведения Кубка конфедераций. Изменения внесены также в отношении других городов проведения чемпионата", - указал он, выразив благодарность Минтрансу "за готовность слышать сограждан и реагировать на возникающие актуальные запросы". Игры Кубка конфедераций 2017 года пройдут в России с 17 июня по 2 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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