Конгресс ФИФА в 2018 году может пройти в Государственном кремлевском дворце

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Местом проведения 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который запланирован в Москве на 12-13 июня 2018 года, может стать Государственный кремлевский дворец. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"В Москве нами представлено несколько мест для проведения конгресса. Ждем одобрения ФИФА. Склоняемся к тому, что это будет Государственный кремлевский дворец", - сказал Сорокин.

Конгресс ФИФА пройдет в Москве 12-13 июня 2018 года - в преддверии чемпионата мира по футболу в России.