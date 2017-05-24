Лондонский ФК "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лондонский "Челси" отменил чемпионский парад по поводу победы в чемпионате Англии по футболу из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается в пресс-релизе клуба.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 64 ранены.

"В свете последних трагических событий, мы считаем неуместным проводить чемпионский парад в Лондоне в воскресенье. Учитывая повышенную угрозу безопасности, объявленную правительством, и осознавая, что это развивающаяся ситуация, мы внимательно рассмотрели этот вопрос. Мы верим, что это правильно, что это в интересах всех людей. Мы уверены, наши болельщики поймут наше решение", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что решение отменить парад также продиктовано, тем, что клуб не хочет отвлекать городскую полицию и другие органы от более важных дел в нынешней ситуации, устраивая такое массовое мероприятие на улицах Лондона. В знак уважения футболисты "Челси" выйдут в траурных повязках на игру против "Арсенала" в финале Кубка Англии, который пройдет в субботу. Также "Челси" внесет пожертвования в фонд поддержки жертв теракта.

"Челси" выиграл чемпионат Англии в сезоне-2016/17. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах.