Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михайлов: опыт и взгляды на хоккей Никитина принесут ЦСКА победу в Кубке Гагарина

Спорт
24 мая, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам Бориса Михайлова, помимо Никитина, на пост главного тренера претендовали еще пять специалистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Опыт и взгляды на хоккей нового главного тренера московского ЦСКА Игоря Никитина принесут клубу победу в Кубке Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

Смотрите также
Игорь Никитин (в центре)

Игорь Никитин назначен на пост главного тренера ХК ЦСКА

ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что 44-летний Никитин возглавил команду.

"Назначение Никитина закономерно, он обладает богатым опытом, поработав и в "Сибири", и в ЦСКА, возглавлял "Авангард". Главное - он знает команду. Также он давно работает в сборной и знает тренерское направление Олега Знарка. Его взгляды на современный хоккей принесут ЦСКА победу в Кубке Гагарина", - считает член наблюдательного совета клуба.

По словам Михайлова, помимо Никитина, ЦСКА рассматривал еще пять кандидатов на пост главного тренера.

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2013 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского
5
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
6
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
7
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама