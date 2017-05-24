Михайлов: опыт и взгляды на хоккей Никитина принесут ЦСКА победу в Кубке Гагарина

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Опыт и взгляды на хоккей нового главного тренера московского ЦСКА Игоря Никитина принесут клубу победу в Кубке Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.
ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что 44-летний Никитин возглавил команду.
"Назначение Никитина закономерно, он обладает богатым опытом, поработав и в "Сибири", и в ЦСКА, возглавлял "Авангард". Главное - он знает команду. Также он давно работает в сборной и знает тренерское направление Олега Знарка. Его взгляды на современный хоккей принесут ЦСКА победу в Кубке Гагарина", - считает член наблюдательного совета клуба.
По словам Михайлова, помимо Никитина, ЦСКА рассматривал еще пять кандидатов на пост главного тренера.
Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2013 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.