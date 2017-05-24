Полпред: регионы Северо-Запада РФ проведут ЧМ-2018 на самом высоком уровне

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на самом высоком уровне справятся с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года, считает полпред президента в СЗФО Николай Цуканов.
"Я уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу пройдут во всех городах России на самом высоком уровне. Петербург и Калининград не являются исключением. Руководители регионов держат этот вопрос на особом контроле, у меня нет никаких сомнений", - сказал он в интервью ТАСС.
Полпред выразил уверенность, что все недостатки на новом стадионе на Крестовском острове в Петербурге будут устранены. "Стадион "Зенит-Арена" будет доведен до ума, а жители Санкт-Петербурга будут получать удовольствие от посещения этой арены и будут гордиться, что в городе есть такое грандиозное спортивное сооружение", - добавил Цуканов.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в РФ с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.