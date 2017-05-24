МВД подтвердило гарантии безопасности при проведении Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. МВД РФ подтвердило гарантии безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018 по футболу, данные Россией при подаче заявки на проведение турниров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Гарантии Российской Федерации, данные на этапе подготовки заявки по проведению чемпионата мира, Кубка конфедераций 2017 года, будут выполнены. В рамках данных обязательств на протяжении всего периода подготовки к проведению чемпионата мир и Кубка конфедераций осуществлялась проработка законодательной базы, направленной на обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Введены нормы закона, позволяющие наложить запрет на посещение спортивных мероприятий в отношении наиболее злостных нарушителей общественного порядка", - сказали в пресс-службе МВД.

Также в МВД рассказали, что в городах, принимающих матчи Кубка конфедераций, помимо местных сил правопорядка, будут работать отряды из регионов, которые через год примут матчи чемпионата мира.

"Основная нагрузка по обеспечению безопасности проведения в Российской Федерации матчей Кубка конфедераций 2017 года ляжет на гарнизоны органов внутренних дел городов- организаторов. В целях получения практического опыта по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении указанных мероприятий также будут привлечены небольшие сводные отряды полиции из других субъектов Российской Федерации, которым предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года", - констатировали в МВД.

Россия получила право провести чемпионат мира в 2010 году. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России (Москва, Санкт- Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Волгоград и Ростов-на-Дону) с 14 июня по 15 июля 2018 года.