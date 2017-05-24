Российские волейболисты обыграли черногорцев в матче отбора на чемпионат мира

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Черногории в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который проходит в Таллине.
Россияне обыграли соперников в трех сетах 3-0 (25:21, 25:22, 25:17).
Российская сборная с тремя очками лидирует в своей группе. Соперники россиян по группе пока не сыграли ни одного матча.
Следующий матч сборная России сыграет против команды Румынии. Встреча состоится 25 мая. Российская команда также проведет матчи со сборными Венгрии, Косова и Эстонии.
В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места в своих группах, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.