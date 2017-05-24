Геркус: "Локомотив" успешно прошел проверку на соответствие финансовому fair play УЕФА

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Локомотив" успешно прошел проверку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам 2016 года на предмет соответствия правилам финансового fair play. Об этом сообщил президент московского клуба Илья Геркус, чьи слова для ТАСС привела пресс-служба "Локомотива".

"Менеджмент клуба проделал большую работу с тем, чтобы выполнить условия соответствующего соглашения с УЕФА. Клубу предстоит еще одна проверка, по итогам 2017 года, и мы уверены, что и в дальнейшем требования финансового fair play с нашей стороны будут выполнены. Сейчас можно определенно говорить о том, что к участию в Лиге Европы мы вступаем без дополнительных санкций со стороны УЕФА", - заявил Геркус.

"Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, благодаря чему получил право выступать на групповом этапе Лиги Европы-2017/18, матчи которого стартуют в сентябре.

В 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" в связи с нарушением клубом критериев финансового fair play, связанных с системой финансирования клуба. Между УЕФА и "Локомотивом" было заключено мировое соглашение. В апреле УЕФА сообщил, что продолжает финансовый контроль в отношении "Локомотива".