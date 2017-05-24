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Легкоатлет Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в США из-за отсутствия визы

Спорт
24 мая, 16:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Этап в Юджине пройдет 27 мая

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине из-за отсутствия визы. Об этом 26-летний россиянин сообщил ТАСС.

"К сожалению, мне не удастся выступить в Юджине из-за того, что мне до сих пор не оформили визу, - сказал Шубенков. - При этом документы были поданы вовремя. Американцы мотивировали длительное оформление документов необходимостью каких-то дополнительных проверок".

Этап в Юджине пройдет 27 мая. Мужской забег на 110 метров с барьерами, который пройдет в Юджине, не идет в зачет "Бриллиантовой лиги".

В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.

На данный момент известно, что Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).

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