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Преемник Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА будет избран 31 мая

Спорт
24 мая, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Этот вопрос можно будет внести в повестку дня заседания совета после принятия нового устава организации

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Преемник двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен быть избран 31 мая. Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что этот вопрос можно будет внести в повестку дня заседания совета после принятия нового устава организации.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого прошло 18 мая в канадском Монреале, выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для восстановления своих прав. Одно из них диктует необходимость смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом.

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"Заседание наблюдательного совета назначено на 31 число, на нем все и должно происходить", - сказал Хрычиков.

Собеседник агентства подчеркнул, что в повестке дня заседания значится утверждение нового устава РУСАДА, который автоматически потребует переизбрания председателя наблюдательного совета. Второй вопрос - принятие политики о конфликте интересов. Эти изменения произойдут в соответствии с требованиями WADA, чей комитет проверяет РУСАДА на соответствие критериям восстановления.

"Выборов пока в повестке дня нет, поскольку для них нет оснований в силу того, что устав еще не изменен и председатель в отставку не подавал. Однако теоретически пункт о выборе нового председателя может быть включен в повестку уже в ходе заседания. Как только мы поменяем устав, можно будет говорить о дальнейших действиях", - пояснил Хрычиков.

Для признания РУСАДА организацией, которая соответствует кодексу WADA, российской стороне также требуется предоставить доступ к данным, которые хранятся в московской антиопинговой лаборатории и допустить допинг- офицеров в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там атлетов.

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