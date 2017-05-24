Футболист "Ростова" Нобоа дисквалифицирован на два матча за удар соперника ногой в спину

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Нобоа получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время матча 30-го тура против "Оренбурга" (0:2).

"Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры", - сообщил Григорьянц.

Стычка, в которой принял участие Нобоа, разгорелась после того, как форвард "Оренбурга" Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил по лицу защитника "Ростова" Миху Мевлю. В результате Дюриш получил красную карточку. "Дюриш принес извинения Мевле, он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет", - отметил Григорьянц.

Таким образом, словацкий форвард пропустит первый стыковой матч за право остаться в премьер-лиге, в котором "Оренбург" 25 мая на выезде сыграет с клубом "СКА-Хабаровск".

Российская футбольная премьер-лига 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18.