Футболист "Ростова" Нобоа дисквалифицирован на два матча за удар соперника ногой в спину

Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 24 мая, 18:30
Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб.Спорт 24 мая, 18:24
Европейский модуль Schiaparelli разбился из-за неполадок в бортовом компьютереКосмос 24 мая, 18:22
Лавров возглавил рейтинг министров по упоминаемости в социальных сетяхПолитика 24 мая, 18:18
Президент "Витязя": принцип исключения клубов из КХЛ не совсем понятенСпорт 24 мая, 18:06
Реновация коснется 500 кварталов в МосквеОбщество 24 мая, 18:01
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"Экономика и бизнес 24 мая, 18:00
Федерация: киберспорт не является причиной погружения детей в виртуальную реальностьСпорт 24 мая, 17:57
Мадуро отменил поездку на инаугурацию главы Эквадора на фоне протестов против этого визитаМеждународная панорама 24 мая, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Нобоа получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время матча 30-го тура против "Оренбурга" (0:2).
"Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры", - сообщил Григорьянц.
Стычка, в которой принял участие Нобоа, разгорелась после того, как форвард "Оренбурга" Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил по лицу защитника "Ростова" Миху Мевлю. В результате Дюриш получил красную карточку. "Дюриш принес извинения Мевле, он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет", - отметил Григорьянц.
Таким образом, словацкий форвард пропустит первый стыковой матч за право остаться в премьер-лиге, в котором "Оренбург" 25 мая на выезде сыграет с клубом "СКА-Хабаровск".
Российская футбольная премьер-лига 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18.