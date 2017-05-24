Легкоатлетка Ласицкене получила визу и вылетела на этап "Бриллиантовой лиги" в США

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) получила визу и вылетела в США для выступления на этапе "Бриллиантовой лиги". Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"У Марии никаких проблем с визой нет. Сегодня она вместе с тренером вылетела в США" - сказала Назарова.

Ранее чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сообщил ТАСС, что не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине из-за отсутствия визы. Как отметил спортсмен, американцы мотивировали длительное оформление документов необходимостью дополнительных проверок.

Этап в Юджине пройдет 27 мая и станет первым международным стартом россиянки после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Ласицкене выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда. Поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы существовавшей в России системе применения допинга легкоатлетами. В этой связи россияне, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года.