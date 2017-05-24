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Федерация: киберспорт не является причиной погружения детей в виртуальную реальность

Спорт
24 мая, 17:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте РФ по спорту назвала киберспорт огромной проблемой для подрастающего поколения, поскольку он все чаще заменяет ему обычный спорт

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о том, что киберспорт негативно влияет на подрастающее поколение, является ошибочным, поскольку этот вид спорта не имеет ничего общего с избыточным погружением детей в виртуальную среду. Об этом ТАСС заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Во вторник Исинбаева на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта назвала киберспорт огромной проблемой для подрастающего поколения, поскольку он все чаще заменяет ему обычный спорт. По ее словам, дети выходят во двор с планшетами и телефонами вместо того, чтобы играть на спортивных площадках и заниматься уличным спортом.

"Мы полностью согласны, что нужно развивать уличный спорт и строить спортивные площадки. В то же время упомянутые мобильные телефоны никакого отношения именно к киберспорту не имеют. Это типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд. На самом деле их всего около 20, потому что киберспортивные игры должны иметь соревновательный элемент, быть бессюжетными и короткосессионными", - сказал Смит.

"Наконец, киберспорт - это не соревнование человека с компьютером и не обычные игры, это соревнования людей, где компьютер выступает в роли спортивного инвентаря. Так что здесь мы имеем дело с обычной ошибкой. Имелось в виду избыточное погружение в виртуальную среду, а прозвучало слово киберспорт", - добавил он.

В июне прошлого года Министерство спорта РФ включило компьютерный спорт в реестр официальных видов спорта страны. Вслед за этим Федерация компьютерного спорта России начала процедуру получения аккредитации, что даст организации официальное право заниматься развитием киберспорта в стране, проводить всероссийские соревнования и присуждать спортивные звания.

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