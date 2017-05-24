Презентация велокоманды Marathon-Tula Cycling Team состоялась в Туле

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ТУЛА, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная презентация велокоманды Тульской области Marathon-Tula Cycling Team прошла в среду на городском велотреке, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Команда создана с прицелом на завоевание медалей на Олимпийских Играх 2020 года в Токио спортсменами из области. Спортсмены из разных регионов России ведут подготовку на базе тульского училища олимпийского резерва.
Как заявил Дюмин, команда создана для участия в топовых международных турнирах. "Сформирована новая профессиональная команда, она нацелена на серьезные международные соревнования. Я уверен, что после серьезной работы большая часть этой команды войдет в состав сборной России на Олимпийские игры 2020 года", - заявил он.
"Тула - это кузница олимпийских чемпионов, которыми мы гордимся, это бренд нашего велоспорта", - добавил он.
В состав команды Marathon-Tula Cycling Team войдут 13 спортсменов, среди которых есть мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы среди юношей и девушек - Сергей Ростовцев, Александ Дубченко, Дмитрий Нестеров, Татьяна Киселева и другие.