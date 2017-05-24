Прохоров: исключение "Металлурга" из КХЛ скажется на детском хоккее в Новокузнецке

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Исключение "Металлурга" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) скажется на развитии детского хоккея в Новокузнецке. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров.
В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Металлурга" из числа участников лиги.
"Для детей и родителей команда КХЛ является большим двигателем и стимулом. Возможно, дети будут уезжать за границу. Для школы "Металлурга" - это большой минус. С другой стороны, у клубов Высшей хоккейной лиги тоже есть школы и люди оттуда все равно попадают в систему", - сказал Прохоров.
Также 50-летний специалист рассказал, что обдумывает свое возвращение на тренерский мостик. "Рассматриваю вариант возвращения к тренерской деятельности, в том числе и в качестве главного тренера команды КХЛ", - отметил Прохоров.