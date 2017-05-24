Мозякин, получивший травму во время ЧМ, восстановится к первому сбору ХК "Металлург"

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России и магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, получивший травму и досрочно завершивший выступление на чемпионате мира по хоккею, восстановится к первому тренировочному сбору клуба. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.
Команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнут подготовку к новому сезону в июле. Капитан сборной России получил повреждение в матче против сборной Германии (6:3). Подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось, но в следующих играх мирового первенства он участия не принял.
"У Мозякина дела нормально, он восстановится к началу тренировочных сборов", - сказал Величкин.
Чемпионат мира прошел в Кельне и Париже и завершился 21 мая. Сборная России завоевала бронзовые награды.