Скакуны Кадырова примут участие в скачках на приз президента РФ

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Две лошади главы Чечни Рамзана Кадырова примут участие в скачках на приз президента Российской Федерации, которые пройдут на центральном московском ипподроме 11 июня, сообщил в среду ТАСС старший тренер по конному спорту Чеченской Республики Саид Шаптукаев.
"Мы готовимся к предстоящим скачкам. В них примут участие две лошади (главы Чечни). Это жеребцы Даки и Си Коуд. Они имеют большой опыт участия в престижных конноспортивных соревнованиях и 11 июня будут бороться за приз президента Российской Федерации", - сказал Шаптукаев.
По его словам, жеребец Си Коуд уже становился победителем скачек на приз президента РФ в 2015 году.
"Конечно, мы всегда, в том числе и сейчас рассчитываем на первые места, но это спорт, результаты будут известны по завершению соревнований. Надо отметить, что в этом году на московском ипподроме будут представлены серьезные конкуренты. Уверен, зрителей ждут зрелищные скачки", - отметил Шаптукаев.
Приз президента РФ был учрежден по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и при поддержке правительства РФ в 2004 году. В разные годы турнир проходил на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону, Пятигорска. На столичном ипподроме он пройдет уже в девятый раз.