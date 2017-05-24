Вайсфельд: интерес к хоккею в Новокузнецке упадет после исключения "Металлурга" из КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Интерес к хоккею в Новокузнецке упадет после решения об исключении "Металлурга" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Металлурга" из числа участников лиги.

"Вылет "Кузни" станет проблемой, интерес к хоккею в регионе без команды топ-уровня будет падать", - считает Вайсфельд.

В сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место придут два иностранных.

"Исключат "Салават Юлаев"? Мы законопослушные. Может быть спонсоры уйдут от команд, которые покинут КХЛ после следующего сезона, а может быть спонсоры и хозяева задумаются, что такая проблема существует и будут более внимательно относиться к клубу", - сказал генменеджер уфимского клуба.