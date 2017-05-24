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Зиновьев: решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ неправомерно

Спорт
24 мая, 19:32 дата обновления: 24 мая, 19:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам гендиректора клуба, это решение идет вразрез с регламентом КХЛ

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Сергей Зиновьев

Сергей Зиновьев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" из числа участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является неправомерным. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.

Решение о выводе "Металлурга" из КХЛ было принято в среду. Согласно концепции лиги, исключаемые российские клубы получат возможность выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

"Мы до конца верили, что у нас будет время все исправить. Это решение идет вразрез с регламентом, от которого мы отталкиваемся. Лига совершила проступок", - сказал Зиновьев.

На вопрос, будет ли клуб отстаивать свои права в суде, Зиновьев ответил: "Мы будем консультироваться, решение лиги неправомерно. Разум не возобладал над вопросами коммерциализации. Нам бы могли сказать об этом в начале чемпионата, а не в конце".

Руководство новокузнецкого "Металлурга" еще не решило, будет ли клуб выступать в ВХЛ

По словам Зиновьева, руководство "Металлурга" пока не решило, будет ли клуб выступать в (ВХЛ). "Считаю, что клуб должен продолжить существование. По поводу того, в какой лиге мы будем играть, еще будем совещаться и принимать решение. Мы надеемся, что будет какое-то здравое разумное решение", - сказал Зиновьев.

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что просил совет директоров лиги оставить новокузнецкий клуб в КХЛ на следующий сезон. "Это правда, что я просил предоставить новокузнецкому "Металлургу" один год на исправление ситуации. Но уже думать поздно, решение принято", - сказал Величкин.

Новокузнецкая команда выступала в КХЛ с самого первого чемпионата лиги (2008 год) и ни разу не попадала в плей-офф.

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