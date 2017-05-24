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Есмантович: ХК ЦСКА намерен работать над улучшением посещаемости домашних матчей

Спорт
24 мая, 20:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Президент армейцев рассказал, что клуб стремится к увеличению числа болельщиков на трибунах

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в будущем сезоне намерен предпринять ряд шагов по увеличению зрителей на трибунах домашних встреч. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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"Посещаемость можно поднять и ценами на билеты, и маркетинговыми вещами. Мы понимаем, что у нас есть моменты, которые необходимо подправить, - сказал Есмантович.

В среду КХЛ представила новую стратегию развития до 2023 года. "К новой системе рейтинга клубов КХЛ отношусь совершенно нормально, - продолжил президент ЦСКА. - Лига провела большой объем статистической работы, чтобы показать воочию современную шкалу направления нашего хоккея. То, что предоставила сегодня КХЛ, находится на высочайшем уровне".

Также президент армейцев рассказал о целях клуба и возможных трансферах. "Линия ЦСКА - выиграть Кубок Гагарина. Интересы к Богдану Киселевичу и Сергею Андронову их НХЛ, наверное, есть. Но я к ним никакого отношения не имею, это два наших хоккеиста, у них контракты", - сказал функционер.

Также Есмантович рассказал, что доволен тем, как вратарь команды Илья Сорокин и тренер клуба Игорь Никитин проявили себя на чемпионате мира в составе сборной России.

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