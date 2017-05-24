Зиновьев: регионы не поддержат курс КХЛ на коммерциализацию лиги

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Курс Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), взятый на коммерциализацию и доходность, не будет поддержан регионами. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев.
Совет директоров на заседании в среду принял решение об исключении "Металлурга" из чемпионата КХЛ.
"Курс, взятый лигой, основывается на коммерциализации, доходности, он не будет поддержан регионами. Таланты растут в регионах, я сожалею за следующее поколение ребят, у которых будут проблемы, - сказал Зиновьев. - Разум не возобладал над финансовой доходностью лиги. Информация доходит не совсем правдивая, во главу угла ставятся рейтинги, но не развитие хоккея в регионах и России".
"Я до конца верил, что те критерии будут применены со следующего года, и у нас было время, чтобы все исправить. Но было принято непопулярное, юридически необоснованное решение. Потому что оставляя целый регион без команды КХЛ, лига совершила проступок. О тех правилах игры надо было говорить в начале сезона, а не в конце", - добавил он.