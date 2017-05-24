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AP: функционер CONCACAF признал себя виновным в коррупции

Спорт
24 мая, 21:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Бывшему помощнику президента организации Костасу Таккасу предъявлены обвинения в получении и передаче взяток на суммы в миллионы долларов

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Костас Таккас

Костас Таккас

© EPA/ANDREW GOMBERT, архив

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Бывший помощник президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Костас Таккас на слушаниях в федеральном суде Нью-Йорка признал себя виновным в отмывании денежных средств. Как сообщило информационное агентство Associated Press, Таккасу предъявлены обвинения в получении и передаче взяток на суммы в миллионы долларов.

Дело Таккаса, отметило агентство, - это часть масштабного расследования коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря, когда под стражу был взят бывший президент CONCACAF, бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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Коррупционный скандал в ФИФА
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