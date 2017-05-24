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Чернышенко: лимит на легионеров в КХЛ не позволяет российским клубам развиваться

Спорт
24 мая, 21:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению президента лиги, это является одной из причин роста числа иностранных клубов в лиге в будущем

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не могут повышать свой уровень из-за существующего лимита на легионеров. Такое мнение журналистам высказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Российские клубы могут заявлять на матч не более пяти иностранных игроков. Данный лимит будет существовать как минимум до конца следующего сезона.

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"На нашем рынке недостаточно российских хоккеистов хорошего уровня. Существующая политика ограничения легионеров не позволяет надеяться, что российские клубы могли бы поднимать свой уровень за их счет", - сказал Чернышенко.

Совет директоров в среду принял стратегию развития лиги до 2023 года, согласно которой в сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших российских клуба, а их места будут занимать два иностранных. С сезона-2018/19 в лиге будет выступать 24 команды.

"Мы следим за балансом и уверены, что российских клубов всегда будет большинство. Но слабые клубы, не добавляющие лиге привлекательности, стоит менять на иностранные", - отметил президент лиги.

КХЛ имеет несколько кандидатов на вступление в лигу, рассказал Чернышенко. "Мы сейчас проводим анализ и оценку представленной информации. Есть заявки от клубов как из традиционных хоккейных, так и новых для хоккея стран", - отметил он.

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