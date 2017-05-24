Олег Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Олег Знарок, возглавляющий петербургский СКА, признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17. Об этом было объявлено на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.
Под руководством Знарка СКА стал обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. В финале петербургский клуб победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1 в серии.
Знарок также возглавляет национальную сборную России.
Вице-президент СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг был награжден призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба КХЛ по итогам сезона-2016/17. Для Ротенберга награда лучшего руководителя стала второй в карьере, ранее он получал подобный приз в сезоне-2014/15.