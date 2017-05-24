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"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы

Спорт
24 мая, 23:39 дата обновления: 25 мая, 0:12 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 24, мая. /ТАСС

В финале английский клуб победил голландский "Аякс" со счетом 2:0

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© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/VASSIL DONEV
© EPA/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT
© EPA/VASSIL DONEV
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/VASSIL DONEV
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© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/VASSIL DONEV
© EPA/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT
© EPA/VASSIL DONEV
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/GEORGI LICOVSKI
© EPA/VASSIL DONEV

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0 в финале футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена".

Мячи забили Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48). Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

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Кубок Лиги Европы УЕФА на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме, 23 мая

Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги Европы

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место. "Аякс" же по итогам внутреннего первенства занял второе место и попал в квалификацию самого престижного европейского футбольного турнира.

"Манчестер Юнайтед" пять раз участвовал в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейский чемпионов, одержав в них три победы, но ранее ни разу не доходил до финала Лиги Европы/ Кубка УЕФА. "Аякс", являющийся четырехкратным победителем Лиги чемпионов (1971, 1972, 1973, 1995), лишь раз участвовал в финале Кубка УЕФА. В 1992 году голландский клуб в двухматчевом противостоянии победил итальянский "Торино".

Команды встретились в официальных турнирах в пятый раз, последнее противостояние соперников также состоялось в розыгрыше Лиги Европы. Одержав гостевую победу со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала турнира сезона-2011/12, "Манчестер Юнайтед" уступил дома (1:2) и прошел в следующий раунд за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. До этого соперники встречались в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1976/77, команды также одержали по одной победе и "Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд за счет разницы мячей. В прошлом году победу в Лиге Европы одержала испанская "Севилья".

Моуринью стал первым, кто сделал победные дубли в Лиге Европы и Лиге чемпионов

"Манчестер Юнайтед" стал шестым клубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добились "Аякс", английский "Челси", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона", которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но зато трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.

Возглавляющий "Манчестер Юнайтед" 54-летний португалец Жозе Моуринью стал первым, кто в качестве главного тренера дважды выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы и дважды Лигу чемпионов. В 2003 году с португальским "Порту" он победил в Кубке УЕФА, а в 2004-м - в Лиге чемпионов. В 2010 году с итальянским "Интером" он выиграл Лигу чемпионов. Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" в конце мая прошлого года.

По общему числу еврокубковых трофеев Моуринью далеко не первый, к примеру, на счету легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" шотландца Алекса Фергюсона их шесть (по две победы в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА), столько же - у итальянца Карло Анчелотти (три победы в Лиге чемпионов и три в Суперкубке УЕФА).

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