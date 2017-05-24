Восстановление хоккеиста СКА Белова от травмы ноги займет 4-6 недель

Игрок сборной России Антон Белов, получивший травму в матче за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии. © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Восстановление защитника СКА и сборной России по хоккею Антона Белова в связи с повреждением ноги займет от четырех до шести недель. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

Белов получил травму ноги в матче чемпионата мира за бронзовые медали и не смог присутствовать на церемонии награждения.

"Восстановление займет четыре-шесть недель. Это только та травма, которую вы видите. Есть еще травма, из-за которой я поеду через неделю в Германию", - сказал Белов.

На церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги Белов был с тростью. "За несколько часов до церемонии костыли дома оставил. Три дня ходил на костылях, сюда с тростью приехал. Что касается травмы, то она случилась не из-за того, что я не размялся - это конец игры, перегруз организма".