Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Монако продолжит погоню за Феттелем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Монако - стартует в четверг двумя свободными практиками. По традиции две первых сессии свободных заездов в Монако проходят в четверг, в пятницу гонщики "Формулы-1" заняты на разных светских мероприятиях.

Борьба между "Мерседесом" и "Феррари" и их лидерами - британцем Льюисом Хэмилтоном и немцем Себастьяном Феттелем - в нынешнем сезоне очень плотная. Стабильнее в этой дуэли пока что выглядит пилот итальянской "конюшни" - в пяти гонках он дважды выиграл и еще три раза приезжал к финишу вторым. Статистика его соперника отличается лишь одним фактом - на Гран-при России Хэмилтон финишировал четвертым, в остальных гонках он два раза выиграл и дважды был вторым. Именно из-за плохого выступления на "Сочи Автодроме" британец в чемпионате является догоняющим, уступая Феттелю шесть очков.

Гран-при Монако - одна из легендарных гонок не только в календаре "Формулы-1", но и в автоспорте в целом. Первая гонка по узким улочкам Монте-Карло прошла в 1950 году. Двумя годами спустя этап в Монако покинул календарь "королевских гонок" после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955-м организаторы вернули гонку в чемпионат, который она не покидает по сей день.

Трасса Гран-при Монако - самая медленная в календаре. Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Наибольшее количество побед (по две) здесь среди действующих пилотов имеют Хэмилтон и испанец Фернандо Алонсо, который не примет участия в предстоящем этапе, так как в эти дни будет пробовать покорить другую легендарную гонку - "Инди 500". В составе "Макларена" его заменит чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон, который по завершении прошлого сезона взял паузу в карьере. Рекордсменом же по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна, который пересекал финишную черту первым шесть раз.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).