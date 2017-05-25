Белов: канадские хоккеисты часто симулировали в матче ЧМ с командой России

Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Канады Шон Кутюрье (слева направо) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами Канады и России © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Канады часто прибегали к симуляции в полуфинальном матче чемпионата мира против команды России. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Антон Белов.

В ходе матча (2:4) Белов получил 10-минутное удаление за удар соперника в область головы и шеи.

"Самым главным разочарованием стало то, что хоккей на мировом уровне, я имею ввиду канадцев, становится похожим на европейский футбол. Канадцы всегда отличались характером и всегда бьются в кровь: и когда они валяются от любого соприкосновения, то это смешно", - сказал Белов.

"Некоторые удаления были абсолютно не по делу. Про свое удаление скажу, что удара в голову не было, и отвечаю за свои слова - тем более, что Международная федерация хоккея признала, что удара в голову не было. Просто она это не афишировала", - добавил он.

Белов не стал придавать значения тому, что он стал капитаном сборной России после травмы Сергея Мозякина, который до этого был капитаном команды. "У нас каждый из игроков мог стать капитаном. У нас было 22 капитана", - отметил он.