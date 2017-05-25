"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах за место в элите российского футбола

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первые переходные матчи между клубами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут в четверг в Хабаровске и Красноярске. В одной паре сыграют хабаровский СКА и "Оренбург", в другой - "Енисей" и тульский "Арсенал".

Жеребьевка определила, что команды ФНЛ начинают серии на своих полях. Занявший 13-е место в премьер-лиге "Оренбург" будет фаворитом в паре с хабаровскими армейцами, которые не без труда сохранили четвертое место в первом дивизионе, большую часть сезона проведя под руководством Александра Григоряна, который зимой возглавил "Анжи". Под руководством сменившего его Андрея Гордеева хабаровчане провели лишь 11 матчей, в которых одержали только две победы.

Завершает сезон СКА уже с Алексеем Поддубским на тренерской скамейке - 44-летний специалист долгое время играл в команде в полузащите, а с 2013 года работает на различных должностях в тренерском штабе. Накануне матча с "Арсеналом" Поддубский был избавлен от приставки "и.о.", с которой отработал четыре встречи. СКА удалось в последнем туре ФНЛ удержать необходимую ничью во встрече с "Тамбовом", однако в целом весной команда выступает не лучшим образом. К тому же первую игру с "Оренбургом" пропустят дисквалифицированный армянский форвард Руслан Корян, который забил 12 голов, а также ключевой игрок полузащиты украинец Денис Дедечко.

"Оренбург" завершил дебютный чемпионат премьер-лиги победой над "Ростовом" (2:0), которая позволила подопечным Роберта Евдокимова избежать прямого вылета. Дебютный сезон в элите "Оренбург" в целом может записать себе в актив - если, конечно, сумеет победить в против СКА. Команда показывала неуступчивый футбол, хотя и забивали оренбуржцы в среднем менее гола за игру. Гости в Хабаровске также не обойдутся без потери - дисквалифицирован словацкий форвард Михал Дюриш.

Хабаровский клуб во второй раз примет участие в переходных матчах. Впервые дальневосточники были так близки к элите в 2013 году, когда встречались с "Ростовом" (0:2, 0:1).

Матч СКА - "Оренбург" пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске, начало - 12:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Тихонов рвется в премьер-лигу

В 15:30 сыграют "Енисей" и "Арсенал". Сибиряки впервые в истории поднялись на третье место в ФНЛ, проведя отличный сезон под руководством 46-летнего Андрея Тихонова. Знаменитый в прошлом форвард "Спартака" дебютировал в качестве главного тренера и создал в Красноярске яркий по меркам лиги коллектив, который способен дать бой тулякам. К тому же в последних матчах ФНЛ "Енисей" уже готовился к переходным матчам, избежав, в частности, дисквалификаций.

Ударная концовка "Енисею" удалась во многом благодаря форварду-новичку - перешедшему из "Томи" Сергею Самодину, который в 12 матчах забил 10 голов.

"Арсенал" лишь благодаря победе над уже не мотивированным чемпионом "Спартаком" сумел подняться на 14-е место в премьер-лиге. Подопечные Сергея Кирьякова успешно выступают на своем поле, однако в гостях сумели лишь трижды сыграть вничью, так что исход противостояния во многом будет зависеть от первой игры в Красноярске, которая пройдет на Центральном стадионе.

Главный арбитр матча "Енисей" - "Арсенал" - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В красноярском клубе решили украсить самый важный в истории домашний матч "Енисея" красивыми девушками - футболистов обеих команд на поле выведут 22 модели.

Ответные матчи пройдут 28 мая в Оренбурге и Туле.

Переходные матчи за право сыграть в премьер-лиге впервые состоялись в 2012 году, когда сохранили места в элите "Ростов" и нижегородская "Волга". За пять лет лишь трижды представители премьер-лиги терпели неудачи. В 2014 году "Томь" уступила "Уфе" (1:5, 3:1), а "Крылья Советов" - столичному "Торпедо" (0:2, 0:0), а в прошлом сезоне "Кубань" проиграла "Томи" (1:0, 0:2).