Полтавченко: Большую Неву не будут закрывать на время проведения Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Большая Нева, реки и каналы Санкт-Петербурга не будут закрываться для туристических судов в период проведения в городе матчей Кубка конфедераций. Ограничения, как сообщил в интервью информагентствам губернатор Георгий Полтавченко, затронут только зону, прилегающую к стадиону "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове.

"Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове, - сказал он. - Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве - все это остается, катайтесь на здоровье". "Ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций", - сказал Полтавченко.

Предложения Минтранса и письмо губернатора

Ранее Минтранс РФ опубликовал на сайте проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru текст проекта "Об установлении запретных для плавания районов в акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правил для таких районов, а также случаев, при которых вводимые ограничения не применяются". Речь идет об ограничении движения маломерных судов, то есть водных транспортных средств длиной не более 20 метров, на борту которых одновременно могут находиться не более 12-18 человек, а также спортивных парусных судов.

Проект затрагивал период с 1 июня до 4 июля 2017 года, совпадающий с пиком так называемого высокого туристического сезона - временем белых ночей, когда у туристов пользуются особой популярностью прогулки к разводным мостам. Ограничения планировались в районе Большого и Пассажирского порта Санкт-Петербурга. Как пояснили ТАСС в администрации петербургского порта, это территория в месте впадения Невы в Финский залив, между нижней кромкой Благовещенского моста и нижней кромкой Тучкова моста.

Георгий Полтавченко направил письмо на имя министра транспорта РФ Максима Соколова, в котором отметил, что экскурсионные водные маршруты являются неотъемлемым элементом туристической отрасли города, а их отмена принесет имиджевые потери и убытки турфирмам. Также социальное напряжение может вызвать запрет на деятельность яхт-клубов и водомоторных клубов, которые попали в зону ограничений.

Возникали также вопросы о проведении водной части главного городского праздника выпускников "Алые паруса" 23 июня, который известен как один из международных событийных брендов Европы.

В письме губернатор просил Минтранс уменьшить сроки ограничений и указать конкретные даты, время и районы для введения запрета плавания судов, а не всю акваторию портов и участки внутренних вод.

Бизнес на воде

По данным комитета по развитию туризма Санкт- Петербурга, ежегодно по рекам и каналам Петербурга в летний сезон курсируют около 280 судов 66 компаний, с мая по октябрь их услугами пользуются около 1,5 млн туристов официально, и, как предполагают городские власти, еще около полумиллиона человек неофициально.

Игры на Кубок Конфедераций 2017 года пройдут в России с 17 июня по 2 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани.