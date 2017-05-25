Моуринью: "Манчестер Юнайтед" заслуженно выиграл Лигу Европы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заслужил выиграть Лигу Европы. Такое мнение высказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил голландский "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы. Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место.

"Мы полностью заслужили эту победу, и я так рад видеть своих парней с костылями и трофеем, - сказал Моуринью. - Это конец очень трудного, моего самого трудного в роли тренера, но хорошего сезона. Мы предпочли выиграть Лигу Европу, чем стать четвертыми, третьими или вторыми в чемпионате. И мы достигли цели, мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграв важный титул".

"Теперь в активе клуба все титулы мирового футбола. Мы боролись за победу в Лиге Европы с самого начала, и мы всегда думали, что можем это делать. Сегодня мы были намного сильнее "Аякса". В футболе много "поэтов", но "поэты" не выигрывают много трофеев. Мы знали, в чем мы лучше их, и использовали слабые стороны", - добавил Моуринью.

54-летний португалец Жозе Моуринью стал первым, кто в качестве главного тренера дважды выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы и дважды Лигу чемпионов. В 2003 году с португальским "Порту" он победил в Кубке УЕФА, а в 2004-м - в Лиге чемпионов. В 2010 году с итальянским "Интером" он выиграл Лигу чемпионов. Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" в конце мая прошлого года. Кроме того, тренер стал самым возрастным наставником, выигравшим Лигу Европы, формат которой пришел на смену Кубку УЕФА в 2009 году. На момент прошедшего финала португальцу исполнилось 54 года и 118 дней.