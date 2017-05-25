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Футболист Руни не исключил, что финальный матч Лиги Европы стал для него последним за МЮ

Спорт
25 мая, 3:16 UTC+3 СТОКГОЛЬМ корр. ТАСС, Руслан Алиев

Капитан "Манчестер Юнайтед" также отметил, что победа в финале Лиги Европы была нужна не только клубу, но и всему Манчестеру после произошедшего теракта в городе

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни с кубком победителя Лиги Европы

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни с кубком победителя Лиги Европы

© EPA/GEORGI LICOVSKI

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не исключил, что после победного финального матча Лиги Европы над голландским "Аяксом" (2:0) он может покинуть клуб. Об этом 31-летний футболист сказал журналистам.

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В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил голландский "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы. Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее английские СМИ сообщили, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью предложил многолетнему лидеру команды перейти в другой клуб. "Признаться, я не знаю, как будет дальше, - сказал Руни. - Многое зависит от семьи".

По мнению Руни, победа в финале Лиги Европы была нужна не только клубу, но и всему Манчестеру после произошедшего теракта в городе. Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

"Было приятно отпраздновать победу с болельщиками вместе, - сказал он. - Этот успех пришел как нельзя кстати для Манчестера. После теракта, который унес жизни людей, футбол для всех нас отошел на второй план. Все наши мысли сейчас с теми, кто потерял своих любимых и пострадал в результате взрыва".

Также форвард поделился мнением о самом матче. "Игра не была легкой. Соперник создал достаточно хороших моментов, - добавил Руни. - И эта победа особенно приятна тем, что мы завоевали место в Лиге чемпионов. Это было очень важно для нас с учетом шестого места в чемпионате Англии".

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