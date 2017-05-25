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Футболист Погба посвятил победу в финале Лиги Европы жертвам теракта в Манчестере

Спорт
25 мая, 3:58 UTC+3 СТОКГОЛЬМ корр. ТАСС, Руслан Алиев

По словам французского полузащитника "Манчестер Юнайтед", он гордится всеми игроками и сотрудниками клуба, которые добыли победу в память о погибших в теракте

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с кубком победителя Лиги Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с кубком победителя Лиги Европы

© EPA/PETER POWELL

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба посвятил победу в финальном матче Лиги Европы с голландским "Аяксом" жертвам теракта в Манчестере.

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В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил голландский "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы. Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

"Я хочу посвятить этот трофей жертвам теракта. Такие страшные вещи происходят в мире, в Лондоне и Париже. Мы победили ради них. Я очень горжусь партнерами по команде и каждым сотрудником клуба, которые приложили усилия, чтобы мы одержали победу", - сказал журналистам.

Французского полузащитника поддержал испанский одноклубник Андер Эррера. "Проиграй мы сегодня, ничего страшного не случилось бы, ведь это всего лишь футбол. Ужасно то, что произошло в понедельник, - отметил Эррера. - Конечно, мы всего лишь футболисты, но у нас есть своя аудитория. И мы призываем ее уважать мир и сделать все, чтобы он был".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 64 ранены.

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