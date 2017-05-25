Экс-футболиста сборной Гонконга ограбили в торговом центре, украв $1 млн в золотых слитках

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший капитан сборной Гонконга по футболу Ли Вэй Мэн был ограблен в торговом центре Гонконга, вооруженные грабители отобрали чемодан, в котором находились золотые слитки на сумму около 8 млн гонконгских долларов (около 1 млн долларов США). Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Инцидент с бывшим футболистом произошел вечером 24 мая рядом с одним из крупнейших торговых центров Гонконга - Fortune Metropolis mall. Сообщается, что к 43-летнему Ли Вэй Мэну подошла группа людей возле входа в торговый центр и напала на него, а один из нападавших угрожал ножом. В результате грабители отобрали у потерпевшего чемодан, в котором находились 24 золотых слитка на общую сумму около 8 млн гонконгских долларов. Также в чемодане находилась денежная сумма равная 10 млн японских иен (около $90 тыс.) Грабители скрылись с места преступления на автомобиле.
Отмечается, что бывший футболист не пострадал, отделавшись легкими травмами на лице. Полиция выясняет детали происшедшего и местоположение грабителей.
Ли Вэй Мэн, выступавший на позиции защитника, объявил о завершении спортивной карьеры в 2007 году. За сборную Гонконга он сыграл 68 матчей, в которых забил два гола. За свою карьеру Ли Вэй Мэн успел поиграть на всех позициях на футбольном поле, включая позицию голкипера - в одном из матчей Гонконгской лиги Ли Вэй Мэн в составе клуба "Хэппи Вэлли" заменил голкипера, который был дисквалифицирован на встречу чемпионата. После карьеры спортсмена он работал тренером, возглавляя местные футбольные клубы, а также был комментатором на спортивном ТВ Гонконга.