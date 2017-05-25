МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

Ариана Гранде отменила гастроли в Лондоне и ряде других городов после теракта в МанчестереКультура 25 мая, 7:42
Экс-футболиста сборной Гонконга ограбили в торговом центре, украв $1 млн в золотых слиткахСпорт 25 мая, 7:42
Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношенийМеждународная панорама 25 мая, 7:29
Столтенберг: НАТО приветствует контакты на высоком уровне стран альянса с РоссиейМеждународная панорама 25 мая, 7:03
Соцсеть "ВКонтакте" создаст сообщество для выпускников этого годаОбщество 25 мая, 6:37
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погодаМосква 25 мая, 6:07
Футбол отошел на второй план: "Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу ЕвропыСпорт 25 мая, 5:04
Более 500 человек остались без жилья в результате пожаров в Красноярском краеПроисшествия 25 мая, 4:56
ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о беседе Коми с ТрампомМеждународная панорама 25 мая, 4:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.
"Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций - 2017 будет запрещен", - сказали в пресс-службе.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года" решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов Российской Федерации, принимающих Кубок конфедераций - 2017", - пояснили в МВД.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.