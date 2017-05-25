МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций - 2017 будет запрещен", - сказали в пресс-службе.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года" решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов Российской Федерации, принимающих Кубок конфедераций - 2017", - пояснили в МВД.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.