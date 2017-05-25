Боксер Чудинов заявил, что знает слабые стороны своего соперника по титульному бою Гроувза

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов сообщил, что знает слабые стороны британца Джорджа Гроувза в преддверии очного поединка за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом Чудинов рассказал ТАСС.

Поединок Чудинов - Гроувз за титул WBA в весовой категории до 76,2 кг пройдет 27 мая в английском Шеффилде.

"Подготовка к бою прошла хорошо, настрой на поединок боевой, - сказал россиянин. - Я уже боксировал в Англии, поэтому это не должно стать серьезной проблемой. Что касается Гроувза, то я считаю его достаточно сильным соперником. Но при этом у него тоже есть слабые стороны, и мы о них знаем".

В рамках боксерского вечера в Шеффилде британец Келл Брук будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 66,68 кг против американца Эррола Спенса.

Всего в активе Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения. На счету Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение.