МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов продолжит возглавлять Независимую общественную антидопинговую комиссию (НОАК). Об этом он сообщил ТАСС.

НОАК во вторник опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, над созданием которого она работала более полугода. Позже на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин поддержал предложение, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ.

"Я, безусловно, продолжу свою работу. Что касается ее состава, то нам еще предстоит подумать над этим вопросом, над структурой комиссии. Надо понять, кто захочет продолжить работу, а кому она уже будет в тягость. Вместе с тем у нас есть четкое представление о том, кто чем должен заниматься", - сказал Смирнов.

НОАК под председательством Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.