Мутко: работы по подготовке поля арены в Петербурге к Кубку конфедераций идут по графику

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работы, связанные с подготовкой поля стадиона "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") к Кубку конфедераций по футболу, идут по графику. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко.

Первый матч на стадионе, вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля в рамках чемпионата России - "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле арены к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил в понедельник ТАСС, что на арене началась укладка нового газона.

"Специалисты заверяют, что "да", - сказал Мутко, отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность, что газон будет в хорошем состоянии к началу Кубка конфедераций. - Пока все идет по графику, мониторим ситуацию, должны успеть сделать. Поле, которое укладывается, проверено - его качество соответствует высокому уровню, и оно должно какое- то время прижиться".

"Конечно, времени мало, но процесс идет - ситуацию мы мониторим в каждодневном режиме", - добавил он.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч-открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.