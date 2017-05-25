Президенты МОК и WADA приветствовали создание антидопингового плана в России

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди в личном разговоре с президентом Независимой общественную антидопинговую комиссию (НОАК) Виталием Смирновым приветствовали создание национального плана борьбы с допингом в спорте. Как сообщил ТАСС Смирнов, комиссия перевела текст плана на английский язык и отослала его в обе организации, сопроводив реакцией на документ президента РФ Владимира Путина.
НОАК во вторник опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, над созданием которого она работала более полугода. Позже днем на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин поддержал предложение, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ.
"Реакция на случившееся событие очень хорошая. Мне лично позвонил Томас Бах, с которым у нас состоялся хороший, теплый разговор. Он нас поздравил, отметив, что они внимательно следили за нашей работой. Сказал, что мы сделали большое дело, внимание к которому в нашей стране было на самом высоком уровне", - сказал Смирнов.
"Кроме того, я разговаривал с Крейгом Риди, он тоже поздравил нас и поблагодарил за работу", - отметил собеседник агентства.
Смирнов подчеркнул, что комиссия проинформировала и МОК, и WADA относительно состоявшегося во вторник Совета при президенте РФ. "Мы дали информацию о нашем докладе и привели слова президента", - сказал глава НОАК.