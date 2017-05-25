Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года может пройти в Сыктывкаре

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сыктывкар в 2021 году может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Данный вопрос рассматривается на исполкоме Международной федерации бенди (ФИБ) в Москве.
В четверг на заседании исполкома ФИБ министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной провел презентацию Сыктывкара как кандидата на проведение мирового первенства.
Заявка на проведение турнира может быть подана летом после согласования с Министерством спорта РФ и предоставления гарантий от правительства республики.
Также планируется, что к 2021 году в Коми будет возведен крытый стадион.
Чемпионат мира в 2018 году пройдет в Хабаровске и китайском Харбине.