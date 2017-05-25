Врач Лю Хуншен подтвердил, что покинул футбольный клуб "Спартак"

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Врач Лю Хуншен подтвердил, что завершил работу в московском футбольном клубе "Спартак". Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее о том, что китайский специалист ушел из "Спартака", сообщило издание "Спорт-Экспресс".

"Да, это действительно так. Я больше не работаю в "Спартаке", - сказал 56-летний врач.

Лю Хуншен работал в "Спартаке" с 2004 года.

"Спартак" под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно-белые стали победителями российского первенства в 10-й раз, ранее это им удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.