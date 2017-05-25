Клуб КХЛ "Куньлунь" может провести в Шанхае все домашние матчи сезона-2017/18

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" с большой долей вероятности проведет домашние матчи следующего сезона в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Китайский клуб дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, сумев выйти в плей-офф. Домашней ареной "Куньлуня" был стадион в Пекине "Ле Спортс Центр" вместимостью в 14 тысяч человек.
Ряд матчей в период с 18 сентября по 27 октября команда провела на арене в Шанхае "Фэйян" (4,8 тысячи). На игре в этом городе 20 сентября против "Нефтехимика" был установлен антирекорд посещаемости (550 зрителей). Двумя днями ранее игру против "Лады" посетили 1734 болельщика.
"С большой долей вероятности "Куньлунь" проведет все домашние матчи в Шанхае. Это связано с тем, что в Пекине сейчас идут работы по модернизации стадиона, на котором мы будем играть в следующем году, - сообщили в пресс-службе. - Антирекорды в Шанхае нас не пугают: в этом городе есть хоккейная школа, хоккейные традиции, и при правильной работе интерес там к хоккею будет высокий".
В межсезонье новым главным тренером "Куньлуня" стал канадец Майк Кинэн, который является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшем и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.