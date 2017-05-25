ВФЛА: рабочая группа IAAF подтвердила свой приезд в Россию в середине июня

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) направила письмо во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), в котором подтвердила свое намерение приехать в Россию 13 июня. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
"Мы получили подтверждение от рабочей группы, что она приедет в Россию к 13 июня, чтобы встретиться с президентом нашей федерации Дмитрием Шляхтиным и обсудить все текущие вопросы, - отметил Паркин. - В составе группы обязательно будет ее глава Руне Андерсен. Мы уже направили письмо представителю Следственного комитета Олегу Жердеву с предложением также принять участие в этой встрече. Будут на ней и представители Министерства спорта РФ".
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.
На время отстранения ВФЛА IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.