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Боксеры Чудинов и Гроувз не будут сдавать допинг-тесты перед боем

Спорт
25 мая, 11:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Боксеры пройдут допинг-тесты только после поединка, который состоится 27 мая

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов и англичанин Джордж Гроувз не будут сдавать допинг-тесты до боя за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

Поединок Чудинов - Гроувз за титул WBA пройдет 27 мая в английском Шеффилде.

"Боксеры сдадут тесты только после поединка", - сказал собеседник агентства.

Всего в активе Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения. На счету Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

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