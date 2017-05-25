Боксеры Чудинов и Гроувз не будут сдавать допинг-тесты перед боем

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов и англичанин Джордж Гроувз не будут сдавать допинг-тесты до боя за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
Поединок Чудинов - Гроувз за титул WBA пройдет 27 мая в английском Шеффилде.
"Боксеры сдадут тесты только после поединка", - сказал собеседник агентства.
Всего в активе Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения. На счету Чудинова 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение.