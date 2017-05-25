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Стоимость работ по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" составит до 3 млн руб.

Спорт
25 мая, 11:37 дата обновления: 25 мая, 11:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, мая. /ТАСС

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов не уточнил, сколько стоит сам газон

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

"С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей", - сказал Кириллов, не уточнив стоимость самого газона.

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Кто будет оплачивать работы, город или ФК "Зенит", он также не уточнил. "Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом - разберемся", - добавил Кириллов.

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил в понедельник ТАСС, что на арене началась укладка нового газона.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. 

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